Trento, uccide l’ex moglie con un’accetta e poi tenta il suicidio. L’uomo era ai domiciliari per maltrattamenti (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ha colpita alla carotide con un’accetta e poi ha tentato di togliersi la vita. Un imprenditore agricolo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, ha ucciso l’ex moglie Deborah Saltori, 42 anni, dalla quale si stava separando, a Cortesano, alle porte di Trento. L’uomo ha colpito la ex alla carotide con un’accetta e ha poi tentato il suicidio nel suo podere alle porte della città. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato i due corpi a terra. Cattoni, che era ai domiciliari a casa dei genitori per maltrattamenti in famiglia ma poteva uscire per andare a lavorare sul suo terreno, è ricoverato in ospedale a Trento ed è in gravi condizioni. Cattoni era stato arrestato – Il femminicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ha colpita alla carotide cone poi hato di togliersi la vita. Un imprenditore agricolo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, ha uccisoDeborah Saltori, 42 anni, dalla quale si stava separando, a Cortesano, alle porte diha colpito la ex alla carotide cone ha poito ilnel suo podere alle porte della città. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato i due corpi a terra. Cattoni, che era aia casa dei genitori perin famiglia ma poteva uscire per andare a lavorare sul suo terreno, è ricoverato in ospedale aed è in gravi condizioni. Cattoni era stato arrestato – Il femminicidio ...

