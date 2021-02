Pensioni anticipate 2021, Lega propone Ddl 2855: Quota 41 ma con contributivo? (Di martedì 23 febbraio 2021) Da tempo i lavoratori precoci confidano di poter ottenere la Quota 41 per tutti, dopo la delusione per non aver ottenuto altro dal Governo giallo-verde se non la Quota 100, ora in tanti confidano nel nuovo Governo Draghi e nel neo ministro del Lavoro Orlando. Il quale ha già iniziato gli incontri con i sindacati, il primo in video confederenza il 14 febbraio, a cui seguiranno altri incontri concernenti per l’appunto la tematica previdenziale. Nel discoso di insediamento di Draghi al Senato la riforma Pensionistica non é stata oggetto di menzione, ragion per cui molti cittadini hanno il dubbio che un nuovo sistema previdenziale non rientri tra le proprità dell’attuale presidente del Consiglio. Vi é da dire che al Ministero del Lavoro dopo 3 lustri vi é nuovamente un uomo di sinistra-sinistra, come é stato definito da Repubblica nei ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 23 febbraio 2021) Da tempo i lavoratori precoci confidano di poter ottenere la41 per tutti, dopo la delusione per non aver ottenuto altro dal Governo giallo-verde se non la100, ora in tanti confidano nel nuovo Governo Draghi e nel neo ministro del Lavoro Orlando. Il quale ha già iniziato gli incontri con i sindacati, il primo in video confederenza il 14 febbraio, a cui seguiranno altri incontri concernenti per l’appunto la tematica previdenziale. Nel discoso di insediamento di Draghi al Senato la riformastica non é stata oggetto di menzione, ragion per cui molti cittadini hanno il dubbio che un nuovo sistema previdenziale non rientri tra le proprità dell’attuale presidente del Consiglio. Vi é da dire che al Ministero del Lavoro dopo 3 lustri vi é nuovamente un uomo di sinistra-sinistra, come é stato definito da Repubblica nei ...

MASSA MARITTIMA " Come avvenuto nei mesi precedenti, Poste Italiane ha comunicato al Comune di Massa Marittima il calendario per l'erogazione anticipata delle pensioni spettanti a marzo negli uffici postali sia del capoluogo che nelle frazioni. Il pagamento si svolgerà da oggi fino all'1 marzo al fine di rendere più agevole, nell'attuale contesto dell'...

...alle imprese di mandare in pensione anticipata i propri lavoratori in esubero con uscita fino a 60 mesi prima rispetto ai requisiti previsti per le pensioni di vecchiaia o le pensioni anticipate dei ...

Sono state definite le modalità per la concessione della mobilità in deroga 2021 per i lavoratori e le lavoratrici dell'area di crisi industriale complessa di Trieste. Il sussidio potrà essere concess ...

