Omicidio Bondeno | fermato il compagno di Rossella Placati | «Ricostruzione contraddittoria»

(Di martedì 23 febbraio 2021)oggi: ildi, 51enne uccisa nella sua abitazione di Borgo San Giovanni, è statonella notte dai carabinieri su ordine del pm. Quarantacinquenne, artigiano edile, l’uomo è separato e viveva con la vittima nell’appartamento del Ferrarese in cui la donna è stata rivenuta con la testa fracassata nella mattinata di ieri, lunedì 22 febbraio 2021., operaia in un’azienda del biomedicale, giaceva nel bagno senza vita all’arrivo dei soccorsi. Leggi anche >>, 51enne trovata morta in casa con la testa fracassataoggi:il convivente Doriano Saveri Doriano Saveri, artigiano bolognese, è stato...

- Per l'di Rossella Placati è stato fermato il compagno, Doriano Saveri 45enne bolognese. Il provvedimento è stato eseguito alle quattro nel Comando provinciale dei Carabinieri. L'...Per l'di Rossella Placani, 50enne trovata morta ieri mattina a(Ferrara) è stato fermato nella notte il compagno convivente della donna, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni. Il ...L'uomo ha riferito di essere uscito di casa dopo un litigio. E ieri mattina al rientro ha trovato la donna morta in bagno: non ha chiamato i soccorsi ma è subito andato in caserma ...Lite finisce in tragedia, una donna è stata colpita con violenza alla testa, ecco chi è l'autore della drammatica vicenda.