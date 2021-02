Musacchio, Patric, che disastro! Lazio 1 Bayern 4 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) – La Lazio sapeva di dover affrontare una squadra molto più forte, ma perché aiutare il Bayern mettendo in campo due disastrosi difensori come Musacchio e come Patric? Forse si perdeva lo stesso, ma si sarebbe potuto vendere l’anima con maggior dignità. Musacchio ha giocato poche partite, senza mai convincere. Patric giochicchia anche benino, ma almeno un paio di cappellate le fa in ogni partita. Insicuri, incerti, imprecisi tutti e due. Radu e Luiz Felipe in infermeria, ma Parolo, Lulic e Hoedt potevano entrare dal primo minuto. E la differenza si è vista, appena Lulic ha sostituito Musacchio, ormai arresosi di fronte ai bavaresi, e quando Hoedt ha preso il posto del volonteroso ma pasticcione Patric. Certi errori è raro vederli sui campi di serie A, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) – Lasapeva di dover affrontare una squadra molto più forte, ma perché aiutare ilmettendo in campo due disastrosi difensori comee come? Forse si perdeva lo stesso, ma si sarebbe potuto vendere l’anima con maggior dignità.ha giocato poche partite, senza mai convincere.giochicchia anche benino, ma almeno un paio di cappellate le fa in ogni partita. Insicuri, incerti, imprecisi tutti e due. Radu e Luiz Felipe in infermeria, ma Parolo, Lulic e Hoedt potevano entrare dal primo minuto. E la differenza si è vista, appena Lulic ha sostituito, ormai arresosi di fronte ai bavaresi, e quando Hoedt ha preso il posto del volonteroso ma pasticcione. Certi errori è raro vederli sui campi di serie A, ...

