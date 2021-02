Champions League, Lazio - Bayern Monaco 1 - 4: biancocelesti quasi fuori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Lazio crolla 4 - 1 in casa contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e si ritrova con un piede fuori dalla competizione. Serata da incubo per i biancocelesti, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lacrolla 4 - 1 in casa contro ilnell'andata degli ottavi di finale die si ritrova con un piededalla competizione. Serata da incubo per i, ...

