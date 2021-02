Atletico Madrid, Suarez: “A Barcellona mi consideravano vecchio. Ho fatto ricredere tutti” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Barcellona? Mi ha davvero infastidito che mi abbiano definito ormai troppo vecchio. E che non potevo più giocare ad alti livelli, all’altezza di una grande squadra. Questo è ciò che mi ha davvero dato fastidio. Da un punto di vista professionale non mi è dispiaciuto lasciare Barcellona, specialmente per come è andata. Koeman mi ha detto per telefono che non contava su di me”. Queste le dichiarazioni di Luis Suarez, centravanti dell’Atletico Madrid, che ha trascinato i colchoneros in testa alla classifica della Liga con i suoi 16 gol. Ora alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea, l’uruguaiano ha parlato a France Football anche della sua famiglia: “Eravamo in Catalogna da sei anni, i miei figli avevano i loro amici e le loro abitudini a Barcellona: ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “? Mi ha davvero infastidito che mi abbiano definito ormai troppo. E che non potevo più giocare ad alti livelli, all’altezza di una grande squadra. Questo è ciò che mi ha davvero dato fastidio. Da un punto di vista professionale non mi è dispiaciuto lasciare, specialmente per come è andata. Koeman mi ha detto per telefono che non contava su di me”. Queste le dichiarazioni di Luis, centravanti dell’, che ha trascinato i colchoneros in testa alla classifica della Liga con i suoi 16 gol. Ora alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea, l’uruguaiano ha parlato a France Football anche della sua famiglia: “Eravamo in Catalogna da sei anni, i miei figli avevano i loro amici e le loro abitudini a: ...

