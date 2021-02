Rep. Congo: Berardi (Fi), 'pandemia non ha reso mondo migliore' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Chi credeva che la pandemia che ci ha colpito nell'ultimo anno senza alcuna distinzione avesse reso il mondo un posto migliore, purtroppo si sbagliava. L'attentato che ha coinvolto e ucciso il nostro ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, ne sono la testimonianza. Due uomini di Stato, in terra straniera, non solo per proteggere i nostri connazionali di stanza in Congo ma anche per cooperare per portare la pace in un Paese ancora martoriato dalle scorribande e dalle guerriglie civili". Lo afferma il senatore di Forza Italia Roberto Berardi, segretario della commissione Difesa di Palazzo Madama. "Purtroppo -aggiunge- questa è una morte che si aggiunge a molte altre ma che deve scuotere la comunità internazionale a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Chi credeva che lache ci ha colpito nell'ultimo anno senza alcuna distinzione avesseilun posto, purtroppo si sbagliava. L'attentato che ha coinvolto e ucciso il nostro ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, ne sono la testimonianza. Due uomini di Stato, in terra straniera, non solo per proteggere i nostri connazionali di stanza inma anche per cooperare per portare la pace in un Paese ancora martoriato dalle scorribande e dalle guerriglie civili". Lo afferma il senatore di Forza Italia Roberto, segretario della commissione Difesa di Palazzo Madama. "Purtroppo -aggiunge- questa è una morte che si aggiunge a molte altre ma che deve scuotere la comunità internazionale a ...

