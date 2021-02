Ibrahimovic a Sanremo, non si placano le polemiche. Berlusconi: “Ha bisogno di riposo, altrimenti non capirei perchè…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non si spengono i riflettori sulla questione Ibrahimovic-Sanremo.Mentre il Milan è pronto a dare battaglia all'Inter dopo il ko nel derby e il sorpasso in classifica in vista di un concitato finale di stagione, prende sempre più piede il malcontento della piazza relativo alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Una presenza, quella del bomber rossonero sul palco dell'Ariston, difficile da digerire per i supporters meneghini: che invocano a gran voce un dietrofront dello svedese. Argomento affrontato anche dall'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ai microfoni dei cronisti dal Brianteo."Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non si spengono i riflettori sulla questione.Mentre il Milan è pronto a dare battaglia all'Inter dopo il ko nel derby e il sorpasso in classifica in vista di un concitato finale di stagione, prende sempre più piede il malcontento della piazza relativo alla partecipazione di Zlatan. Una presenza, quella del bomber rossonero sul palco dell'Ariston, difficile da digerire per i supporters meneghini: che invocano a gran voce un dietrofront dello svedese. Argomento affrontato anche dall'ex presidente del Milan, Silvio, ai microfoni dei cronisti dal Brianteo."Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente avevadi riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire ...

capuanogio : ?? Può il #Milan essere ostaggio, anche nella comunicazione, dell'accordo di #Ibrahimovic con #Sanremo2021? La stor… - capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - CalcioWeb : #Ibrahimovic è finito nel mirino della critica per la sua partecipazione a #Sanremo2021 - zazoomblog : Milan con il fiatone e Ibrahimovic con il rebus Sanremo Serie A News - #Milan #fiatone #Ibrahimovic #rebus - Mediagol : Ibrahimovic a Sanremo, non si placano le polemiche. Berlusconi: 'Ha bisogno di riposo, altrimenti non capirei perch… -