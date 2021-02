I Cavalieri dello Zodiaco | nuovo progetto inedito?

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Previsto unspin-off de, una nuova serie a fumetti che avrà la particolarità di essere la prima ad essere realizzata non in Giappone, più precisamente in Francia. Si potrà parlare di “manga” allora? Ad annunciarlo è stato Nicolas Ducos, direttore marketing della casa editrice francese Editions Kana. L’opera sarà disponibile (in Francia) nel 2022 all’interno della collana Classics, ovviamente delle edizioni Kana. Non sono ancora disponibili i dettagli, come ad esempio il titolo della serie o il villan di turno, tuttavia sappiamo che l’opera verrà curata da Jérôme Alquié, che la illustrerà e da Arnaud Dollen, che si occuperà dei testi. Alquié e Dollen si erano già occupati dei, infatti hanno collaborato nella ...

Previsto un nuovo spin-off de Cavalieri dello Zodiaco, una serie a fumetti che avrà la particolarità di non essere realizzata in Giappone ...