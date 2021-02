Controllo fiscale dai social network: la sperimentazione in Francia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Utilizzare i social network per verificare che il tenore di vita del contribuente sia coerente a quanto dichiarato al Fisco. E' l'ultima frontiera della lotta all'evasione fiscale che è entrata in via di sperimentazione in Francia grazie al via libera dato dal consiglio costituzionale transalpino. D'ora in poi i cugini francesi di Agenzia delle entrate potranno scandagliare i profili pubblici dei francesi incrociando dati, numeri, viaggi e movimenti per capire se l'attività social di un cittadino possa nascondere attività fraudolente o che implicano mancanza di trasparenza nei conti. Come funziona Questo è possibile grazie alla messa a punto di un complicato algoritmo che dovrebbe limitare la possibilità di equivoco rispetto al vero tenore di vita del contribuente. Secondo il dettato ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 febbraio 2021) Utilizzare iper verificare che il tenore di vita del contribuente sia coerente a quanto dichiarato al Fisco. E' l'ultima frontiera della lotta all'evasioneche è entrata in via diingrazie al via libera dato dal consiglio costituzionale transalpino. D'ora in poi i cugini francesi di Agenzia delle entrate potranno scandagliare i profili pubblici dei francesi incrociando dati, numeri, viaggi e movimenti per capire se l'attivitàdi un cittadino possa nascondere attività fraudolente o che implicano mancanza di trasparenza nei conti. Come funziona Questo è possibile grazie alla messa a punto di un complicato algoritmo che dovrebbe limitare la possibilità di equivoco rispetto al vero tenore di vita del contribuente. Secondo il dettato ...

