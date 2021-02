Trieste Bini | punti di forza Venezia Giulia driver per intero Fvg

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ididell’economia dellaindicati nel position paper dello studio Ambrosetti realizzato per la Camera di commercio die Gorizia rappresentanoper la crescita economica dell’intera regione e collimano con i filoni indentificati dal disegno di legge SviluppoImpresa”. Così si è espresso l’assessore del Friulialle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidiointervenendo in via telematica al convegno “2025” ha che visto la presenza in apertura del governatore Massimiliano Fedriga. “Modernizzazione, crescita e sviluppo sostenibile – ha rilevato– sono le tre macroaree della legge SviluppoImpresa, un ...