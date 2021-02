Djokovic stravince l’Australian Open, Dybala e Lewandoski lo omaggiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Anche quest'anno non si cambia: l'Australian Open resta il regno di Novak Djokovic. Il serbo, numero uno al mondo, era atteso a una finale proibitiva con la rivelazione degli ultimi mesi, quel Daniil Medvedev capace di inanellare vittorie a ripetizione e di risultare imbattibile da ottobre a oggi. Tuttavia il russo non ha potuto opporsi allo strapotere del campionissimo di Belgrado, che si è imposto nettamente nell'atto conclusivo. Djokovic stravince in tre set, quasi tutti a senso unico. Per lui, diciottesimo Slam in carriera, il nono in Australia.caption id="attachment 1063973" align="alignnone" width="3871" Djokovic, getty/captionINCHINOLa sua prestazione perfetta contro Medvedev ha stupito il mondo dello sport, che ora rende omaggio al re del tennis. Tra i tanti commenti sui social spiccano anche ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Anche quest'anno non si cambia: l'Australianresta il regno di Novak. Il serbo, numero uno al mondo, era atteso a una finale proibitiva con la rivelazione degli ultimi mesi, quel Daniil Medvedev capace di inanellare vittorie a ripetizione e di risultare imbattibile da ottobre a oggi. Tuttavia il russo non ha potuto opporsi allo strapotere del campionissimo di Belgrado, che si è imposto nettamente nell'atto conclusivo.in tre set, quasi tutti a senso unico. Per lui, diciottesimo Slam in carriera, il nono in Australia.caption id="attachment 1063973" align="alignnone" width="3871", getty/captionINCHINOLa sua prestazione perfetta contro Medvedev ha stupito il mondo dello sport, che ora rende omaggio al re del tennis. Tra i tanti commenti sui social spiccano anche ...

AUSTRALIAN OPEN: MEDVEDEV STRAVINCE IL DERBY CON RUBLEV Tennis. Daniil Medvedev e Andrey Rublev avevano guidato il Team Russia verso il titolo all’ATP Cup. Mercoledì, solo uno degli amici di lunga data è riuscito ad avanzare alle semifinali dell’Australian ...

Anche quest'anno non si cambia: l'Australian Open resta il regno di Novak Djokovic. Il serbo, numero uno al mondo, era atteso a una finale proibitiva con la rivelazione degli ultimi mesi, quel Daniil