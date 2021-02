Biathlon, quando ricomincia la Coppa del Mondo? Programma Nove Mesto, orari, tv, streaming. Doppio fine settimana ceco (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Biathlon, dopo i Mondiali, andati in scena nelle ultime due settimane, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Repubblica Ceca: a Nove Mesto si terranno sia la nona che la decima tappa del circuito maggiore. Si partirà giovedì 4 marzo con la staffetta femminile, mentre si chiuderà domenica 14 con la staffetta single mixed. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il Programma completo con gli orari italiani di nona e decima tappa della Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Il, dopo i Mondiali, andati in scena nelle ultime due settimane, vedrà proseguire ladel2020-2021 in Repubblica Ceca: asi terranno sia la nona che la decima tappa del circuito maggiore. Si partirà giovedì 4 marzo con la staffetta femminile, mentre si chiuderà domenica 14 con la staffetta single mixed. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, inOA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con gliitaliani di nona e decima tappa delladel...

