Toscana, forte scossa di terremoto a Firenze: paura tra la popolazione (Di sabato 20 febbraio 2021) I sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Toscana. L’epicentro è precisamente a Borgo San Lorenzo, a pochi passi da Firenze, alle 15:55 di oggi, sabato 20 febbraio, e ad una profondità di 8 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 febbraio 2021) I sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato unadidi magnitudo 3.1 in. L’epicentro è precisamente a Borgo San Lorenzo, a pochi passi da, alle 15:55 di oggi, sabato 20 febbraio, e ad una profondità di 8 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

emergenzavvf : #Maltempo, nelle ultime 24 ore 1.100 interventi svolti dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati da neve,… - VittorioFerram1 : RT @ebreieisraele: #Pisa crolla l'ennesimo ponte ed è sempre record di #contagi da #covid19. Certo se #rossi e ghost #giani avessero dato q… - annadl52 : RT @iltirreno: ??Toscana in arancione anche la prossima settimana. Ma il rischio rosso è forte. Ecco dove crescono i casi, città per città ??… - corgi_lover : RT @iltirreno: ??Toscana in arancione anche la prossima settimana. Ma il rischio rosso è forte. Ecco dove crescono i casi, città per città ??… - willycuba65 : RT @news_bz: ?? KARDASHIAN-KANYE WEST: C’È IL DIVORZIO Dopo sei anni e mezzo di matrimonio ?? la modella statunitense Kim #Kardashian ed il… -