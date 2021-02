Torino, un altro positivo al Coronavirus: la nota del club (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Torino ha riscontrato un’altra positività al Coronavirus dopo la partita disputata contro il Cagliari: il comunicato ufficiale del club granata «Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica che un altro calciatore è risultato positivo ai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le Autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilha riscontrato un’altra positività aldopo la partita disputata contro il Cagliari: il comunicato ufficiale delgranata «Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, ilFC comunica che uncalciatore è risultatoai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le Autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Torino altro Cagliari, Di Francesco addio, Giulini pensa a Semplici ... dopo la sconfitta interna con il Torino il presidente Tommaso Giulini si è messo subito alla ... Ieri clima tutt'altro che tranquillo con Simeone in lacrime a fine gara e Nainggolan non proprio contento ...

Torino non rinuncia al rito dell'aperitivo ma lo sposta all'ora del thé Uno personal trainer, l'altro barista stagionale, hanno introdotto questo nuovo rito che 'non è molto da noi, eravamo abituati a uscire di sera - raccontano dai portici della piazza, nascosti tra le ...

Il comunicato del Torino: “Un altro calciatore positivo ai test” Goal.com Primavera, Milani firma l'1-0 della Fiorentina al Torino: è sorpasso on un 1-0 esterno, la Fiorentina Primavera piega il Torino e lo supera in classifica. Nel recupero sussulto del Torino, che con Aceto in acrobazia si illude di poter pareggiare ma Ricco si esalta e ma ...

La balaustra cede, escursionista di vent'anni precipita e muore Un escursionista di vent'anni è morto precipitando lungo un sentiero per 150 metri. Secondo una prima ricostruzione il giovane, in compagnia di tre amici, si è appoggiato ad una staccionata sul sentie ...

