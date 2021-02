Speranza il vaccino diritto di tutti, deve essere gratuito (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - "Il vaccino deve essere un diritto di tutti e non un privilegio di pochi, dobbiamo batterci perch sia gratuito". A dirlo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la Cerimonia a Roma ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - "Ilundie non un privilegio di pochi, dobbiamo batterci perch sia". A dirlo il Ministro della Salute, Roberto, durante la Cerimonia a Roma ...

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il vaccino è un diritto, non un privilegio di pochi e dobbiamo batterci affinché sia gratuito e affinché… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Il vaccino deve essere un diritto e non un privilegio' #vaccino - repubblica : Vaccino, le associazioni a Speranza: 'Serve un piano per chi vive ai margini della società': Da Emergency a Msf chi… - SavioFicorella : RT @SensoDiNausea: Speranza, comunque, è la variante peggiore. Resiste anche al vaccino Draghi. - Trekker1956 : @Adnkronos Bene, resti pure dov’è, qui abbiamo sia il coronavirus che il vaccino e lei è inutile (ci bastano Speran… -