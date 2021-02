Soulmates (prima stagione) - recensione (Di sabato 20 febbraio 2021) Fin da quando andiamo all'asilo ci affibbiano un fidanzatino. Cresciamo e, se femmine, ci fanno una testa così col principe azzurro, se maschi col cavaliere e la sua dama da salvare. Tutta una vita per mirarci all'ideale della coppia felice, che poi porta alla famiglia, massimo metodo di controllo sociale, ma questo sarebbe un altro discorso. Tutto comunque è confezionato per farci pensare all'amore, al partner che, lui unico, sarà in grado di darci la felicità. Quella felicità che non può arrivare che dal perfetto amore. Circolo chiuso, siamo rovinati. Un tempo i metodi per trovare l'anima gemella, l'altra metà del cielo, e così via inventando poetiche definizioni, erano complessi, visti i moralismi imposti dai tempi. Poi sono arrivati anni più felici in cui ci si piaceva e ci si sceglieva in libertà. Nessuno dei vari metodi garantiva però che si fosse fatta la scelta esatta. Poi è ... Leggi su eurogamer (Di sabato 20 febbraio 2021) Fin da quando andiamo all'asilo ci affibbiano un fidanzatino. Cresciamo e, se femmine, ci fanno una testa così col principe azzurro, se maschi col cavaliere e la sua dama da salvare. Tutta una vita per mirarci all'ideale della coppia felice, che poi porta alla famiglia, massimo metodo di controllo sociale, ma questo sarebbe un altro discorso. Tutto comunque è confezionato per farci pensare all'amore, al partner che, lui unico, sarà in grado di darci la felicità. Quella felicità che non può arrivare che dal perfetto amore. Circolo chiuso, siamo rovinati. Un tempo i metodi per trovare l'anima gemella, l'altra metà del cielo, e così via inventando poetiche definizioni, erano complessi, visti i moralismi imposti dai tempi. Poi sono arrivati anni più felici in cui ci si piaceva e ci si sceglieva in libertà. Nessuno dei vari metodi garantiva però che si fosse fatta la scelta esatta. Poi è ...

