Pink Car | i Love Ghost | l’amore e l’auto rosa

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nel 2021 non si può non ascoltare la musica dei. Finnegan Bell and friends sfornano in continuazione grandi singoli, album, EP, e lo fanno sulle piattaforme Spotify, Soundcloud e su altre. Quasi sei anni di grande musica, di visualizzazioni (pari a circa 6 milioni), di tourneè (USA, Giappone, Ecuador) per questa band, nata dalla folgorazione di Finnegan Bell sulla vita del grunge, a tredici anni, dopo aver ascoltato Nevermind dei Nirvana, forse incuriosito dalla copertina. Sul sito della band (www..com) scopriamo i nomi degli altri componenti: Ryan Stevens (basso e seconda voce), Daniel Alcala (chitarra), Samson Young (batteria), Cory Batchler (tastiera), i quali non amano molto parlare di loro stessi, differentemente da ciò che accade per Finnegan. Scrivono, però, di essere influenzati dall’hard ...

