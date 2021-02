NBA 2021, i risultati della notte (20 febbraio): i Clippers fermano Utah, Embiid trascina Philadelphia (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate nove partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Rinviate causa Covid-19 Charlotte-Denver, New York-San Antonio e Houston-Dallas. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Si ferma la marcia degli Utah Jazz, che dopo nove vittorie consecutive si arrendono ai Los Angeles Clippers per 116-112. A trascinare i californiani ci pensa Kawhi Leonard, che chiude a quota 29 punti, mentre alla capolista della Western Conference non bastano i 35 punti di Donovan Mitchell. Pronto riscatto anche per i Boston Celtics, che vendicano la sconfitta di due giorni fa e battono gli Atlanta Hawks per 121-109. Decisiva la solita coppia Walker-Tatum, che mettono a referto rispettivamente 28 e 25 punti; per gli ospiti inutile l’ottima prova di Trae Young (top ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate nove partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Rinviate causa Covid-19 Charlotte-Denver, New York-San Antonio e Houston-Dallas. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Si ferma la marcia degliJazz, che dopo nove vittorie consecutive si arrendono ai Los Angelesper 116-112. Are i californiani ci pensa Kawhi Leonard, che chiude a quota 29 punti, mentre alla capolistaWestern Conference non bastano i 35 punti di Donovan Mitchell. Pronto riscatto anche per i Boston Celtics, che vendicano la sconfitta di due giorni fa e battono gli Atlanta Hawks per 121-109. Decisiva la solita coppia Walker-Tatum, che mettono a referto rispettivamente 28 e 25 punti; per gli ospiti inutile l’ottima prova di Trae Young (top ...

