Coronavirus | un anno di pandemia | Il gioco di squadra ci salvò’

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Undall’inizio dell’emergenza. Unfa, il 20 febbraio 2020, l’Italia conosce il suo primo caso accertato di Covid-19. Quando ancora si pensava che il virus fosse troppo lontano per raggiungerci, a Codogno, paese nella Bassa Lodigiana, una dottoressa decide di non seguire i protocolli e scopre così l’esistenza del Paziente 1, il 38enne Mattia Maestri. Il giorno dopo si registra il primo morto da. Mentre il mondo blocca i voli dalla Cina, il virus ha già oltrepassato le Alpi. In pochi giorni, la Regione più popolosa e produttiva del Paese, la Lombardia, entra in crisi: l’emergenza sanitaria, che sembra poter essere gestibile con chiusure mirate e zone rosse, si rivela più violenta del previsto. Dodici mesi di provvedimenti, restrizioni e lockdown, dalla prima diffusione alla “folle” estate, ...

"Il grazie va a tutte le donne e gli uomini da unimpegnati oltre le proprie forze ed energie nella lotta per la vita": comincia con questo un ... il primo malato italiano di. "Oggi - ......in prima linea e abbiamo contribuito alla ricerca scientifica per contrastare il. ... In questodi pandemia sono notevoli i numeri registrati dall'Insubria sul web, numeri resi possibili ...di Michela Sfondrini* È passato un anno eppure sembra ieri. Ieri che è finita la vita di prima, in una soleggiata mattina di fine inverno. La Cina era lontana, lontanissima e quella lontananza pareva ...