La Paglia sospeso dall’incarico di direttore Generale dell’Asp di Messina

di Michele Bruno - Il Direttore Generale di Asp Paolo Laè statoieri dal suo incarico. La decisione deriva da un decreto dell'Assessore alla Salute Ruggero Razza, che il 17 dicembre scorso aveva preso due provvedimenti: inviare a Messina l'...È ciò che De Luca contesta al manager La. L'iter è andato avanti, e il 20 gennaio si è tenuta l'audizione di Laa Palermo, con l'acquisizione di ulteriori scritti difensivi. Il 10 ...Per il deputato di Italia Viva all'Ars Giuseppe Laccoto "Non c'è da essere soddisfatti nella vicenda che ha portato alla sospensione del direttore generale ...Dopo l’avvio dell’iter che potrebbe portarlo alla decadenza, per il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia, nel pomeriggio è arrivata la sospensione dall’esercizio delle funzioni per ...