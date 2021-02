Casoria, a ‘La Res Publica’ Barra e Girardi fanno chiarezza su tributi e dissesto del Comune (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è provato a fare chiarezza giovedì 18 febbraio durante la puntata de ‘La Res Publica’. Raffaele Zanfardino, conduttore della trasmissione e direttore responsabile di questa testata, ha intervistato il Presidente della Commissione Bilancio di Casoria Giuseppe Barra e l’Assessore al Bilancio, sempre del Comune di Casoria. Inevitabile è stata l’apertura sulla esternalizzazione dei tributi. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è provato a faregiovedì 18 febbraio durante la puntata de ‘La Res. Raffaele Zanfardino, conduttore della trasmissione e direttore responsabile di questa testata, ha intervistato il Presidente della Commissione Bilancio diGiuseppee l’Assessore al Bilancio, sempre deldi. Inevitabile è stata l’apertura sulla esternalizzazione dei. L'articolo

