BlizzCon 2021 | stasera la cerimonia d’apertura

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilè un grande evento annuale dedicato ai giochi e agli universi Blizzard, quest’anno ribattezzato “line” a causa della sua natura completamente digitale per via delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.(Venerdì 19 febbraio) alle 23 (ora italiana) verrà trasmessa ladi apertura, evento seguibile gratuitamente attraverso il sito ufficiale della, da dove sarà possibile scegliere tra sei canali di contenuti dedicati. L’evento dovrebbe durare circa 3 ore, ma ilin realtà durerà fino alle 19 di Sabato 20: qualche anticipazione Un leak ha svelato alcuni degli annunci, tra i quali dovrebbero spiccare quello sulla data di uscita di Diablo Immortal e ...

infoitscienza : Diablo 4, la beta verrà annunciata alla BlizzCon 2021? Spuntano alcuni indizi - zazoomblog : Diablo 4: la beta annunciata alla BlizzCon sembra sempre più probabile! - #Diablo #annunciata #BlizzCon #sembra - zazoomblog : Diablo 4: la beta annunciata alla BlizzCon sembra sempre più probabile! - #Diablo #annunciata #BlizzCon #sembra - infoitscienza : Diablo 2 Resurrected e molto altro tra i grandi annunci della BlizzCon 2021? - infoitscienza : Diablo 2 Remaster | il titolo è in sviluppo e sarà annunciato durante BlizzCon 2021? -

Ultime Notizie dalla rete : BlizzCon 2021

Everyeye Videogiochi

Blizzard è pronta ad aprire le porte della BlizzCononline, l'edizione digitale delche si terrà tra il 19 e il 20 febbraio . Quest'anno a causa della pandemia scaturita dal COVID - 19 , la manifestazione si terrà sui tanti canali messi a ...Manca solo un giorno allaonline, ma a quanto pare un membro di Blizzard non vedeva l'ora di svelare qualche dettaglio su ciò che devono aspettarsi i fan di World of Warcraft e la sua espansione Shadowlands . ...Qui sotto potete vedere una schermata della pagina di accesso della beta di Diablo 4, che viene indicata come non disponibile ma che è stata modificata di recente da Blizzard. Sappiamo dal calendario ...Venerdì 19 febbraio Blizzard trasmetterà la cerimonia di apertura della BlizzCon 2021, la seguiremo in diretta su Twitch dalle 20:00.