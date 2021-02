Usa: Trump, 'io candidato nel 2024? E' troppo presto per dirlo' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Washington, 18 feb. (Adnkronos) - A Donald Trump "manca essere presidente", ma non rivela se si candiderà alla Casa Bianca nel 2024. "E' troppo presto per dirlo, ma vedo grandi sondaggi", ha dichiarato l'ex presidente in un'intervista rilasciata all'emittente 'Newsmax' dopo che la scorsa settimana il Senato lo ha assolto nel secondo processo di impeachment. "Non lo dirò ancora, ma abbiamo un enorme sostegno", ha detto Trump, aggiungendo che "sono l'unico che viene messo sotto accusa ed i cui consensi salgono". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Washington, 18 feb. (Adnkronos) - A Donald"manca essere presidente", ma non rivela se si candiderà alla Casa Bianca nel. "E'per, ma vedo grandi sondaggi", ha dichiarato l'ex presidente in un'intervista rilasciata all'emittente 'Newsmax' dopo che la scorsa settimana il Senato lo ha assolto nel secondo processo di impeachment. "Non lo dirò ancora, ma abbiamo un enorme sostegno", ha detto, aggiungendo che "sono l'unico che viene messo sotto accusa ed i cui consensi salgono".

Agenzia_Ansa : Demolito il #Trump Plaza and Casino di Atlantic City. L'albergo, negli anni d'oro, era stato meta di celebrità, da… - RobertoBurioni : USA: 2 milioni di vaccinati al giorno e 200milioni di vaccini a mRNA in più acquistati. Due cose sono evidenti: T… - repubblica : Atlantic City, demolito il casinò di Trump: l'edificio si sbriciola in pochi secondi - TV7Benevento : Usa: Trump, 'io candidato nel 2024? E' troppo presto per dirlo'... - msn_italia : Demolito l'ex casinò Trump: il Plaza ad Atlantic City -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump Addio Rush, la 'voce' dei conservatori Il giorno dopo, l'ex presidente Usa Trump gli conferì la Presidential Medal of Freedom durante il discorso sullo Stato dell'Unione:"Il più grande combattente e vincitore che mai incontrerete", disse ...

Gli Usa verseranno più di 200 milioni di dollari all'Oms ...Blinken ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che questo mese gli Usa ... Nel maggio del 2020 l'ex presidente Donald Trump aveva poi annunciato che gli Stati Uniti avrebbero ...

USA, impeachment non passa: Trump prepara il grande ritorno QuiFinanza Usa: Trump, 'io candidato nel 2024? E' troppo presto per dirlo' Washington, 18 feb. (Adnkronos) - A Donald Trump "manca essere presidente", ma non rivela se si candiderà alla Casa Bianca nel 2024. "E' troppo presto per dirlo, ma vedo grandi sondaggi", ha dichiarat ...

Usa: Trump vago su ipotesi futura candidatura presidenziale L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente aggirato un quesito in merito al suo futuro politico, nel corso di ...

Il giorno dopo, l'ex presidentegli conferì la Presidential Medal of Freedom durante il discorso sullo Stato dell'Unione:"Il più grande combattente e vincitore che mai incontrerete", disse ......Blinken ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che questo mese gli... Nel maggio del 2020 l'ex presidente Donaldaveva poi annunciato che gli Stati Uniti avrebbero ...Washington, 18 feb. (Adnkronos) - A Donald Trump "manca essere presidente", ma non rivela se si candiderà alla Casa Bianca nel 2024. "E' troppo presto per dirlo, ma vedo grandi sondaggi", ha dichiarat ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente aggirato un quesito in merito al suo futuro politico, nel corso di ...