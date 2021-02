Madrid, guerriglia urbana per l’arresto di un rapper: i violenti scontri tra manifestanti e polizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) La polizia spagnola e i manifestanti si sono scontrati violentemente a Madrid, mentre in tutto il Paese sono scoppiate feroci proteste per l’incarcerazione del rapper Pablo Hasel, che ha twittato insulti alla polizia e alla monarchia. I manifestanti hanno lanciato bidoni della spazzatura, pietre, bastoni e bottiglie. La polizia ha sparato proiettili di gomma e ha usato gas lacrimogeni. Molti i feriti. Sono stati almeno 43 fermi, tra gli scontri di Madrid e Barcellona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laspagnola e isi sono scontrati violentemente a, mentre in tutto il Paese sono scoppiate feroci proteste per l’incarcerazione delPablo Hasel, che ha twittato insulti allae alla monarchia. Ihanno lanciato bidoni della spazzatura, pietre, bastoni e bottiglie. Laha sparato proiettili di gomma e ha usato gas lacrimogeni. Molti i feriti. Sono stati almeno 43 fermi, tra glidie Barcellona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Madrid, guerriglia urbana per l’arresto di un rapper: i violenti scontri tra manifestanti e polizia) Playhitmusic… - askanews_ita : Guerriglia a #Madrid per l’arresto del rapper Pablo #Hasel - peeyonkou : RT @beretta_gio: Madrid e Barcellona, guerriglia urbana e cariche della polizia in proteste per il rapper Pablo Hesel - VenezianoWalter : RT @beretta_gio: Madrid e Barcellona, guerriglia urbana e cariche della polizia in proteste per il rapper #PabloHesel - roma_paoletta : RT @beretta_gio: Madrid e Barcellona, guerriglia urbana e cariche della polizia in proteste per il rapper #PabloHesel -