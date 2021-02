Latina e Provincia, 76 nuovi casi e 4 morti. Ecco i dati Comune per Comune (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 76 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 9 ad Aprilia, 5 a Cisterna, 4 a Fondi, 7 a Formia, 2 a Gaeta, 3 a Itri, 22 a Latina, 2 a Maenza, 1 a Minturno, 3 a Priverno, 2 a Roccagorga, 1 a Roccasecca dei Volsci, 5 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 2 a Sezze, 7 a Terracina. Leggi anche: Lazio gialla o arancione dal 22 febbraio? Le parole di D’Amato aspettando le valutazioni finali Sono 4 i pazienti deceduti: uno residente ad Aprilia, uno a Priverno, uno a Itri e uno a Terracina. 171, invece, le persone guarite nelle ultime ore. Leggi anche: Mini zona rossa in Provincia di Latina: Comune ‘chiuso’ per 14 giorni, preoccupa la variante inglese su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 76 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 9 ad Aprilia, 5 a Cisterna, 4 a Fondi, 7 a Formia, 2 a Gaeta, 3 a Itri, 22 a, 2 a Maenza, 1 a Minturno, 3 a Priverno, 2 a Roccagorga, 1 a Roccasecca dei Volsci, 5 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 2 a Sezze, 7 a Terracina. Leggi anche: Lazio gialla o arancione dal 22 febbraio? Le parole di D’Amato aspettando le valutazioni finali Sono 4 i pazienti deceduti: uno residente ad Aprilia, uno a Priverno, uno a Itri e uno a Terracina. 171, invece, le persone guarite nelle ultime ore. Leggi anche: Mini zona rossa indi‘chiuso’ per 14 giorni, preoccupa la variante inglese su Il Corriere ...

CorriereCitta : Latina e Provincia, 76 nuovi casi e 4 morti. Ecco i dati Comune per Comune - Aprilia_News : #CORONAVIRUS: 76 POSITIVI E 4 DECESSI IN PROVINCIA DI LATINA - LatinaQTW : Avvistato lattore e regista Kim Rossi Stuart al lavoro in provincia di Latina - LatinaQTW : Vaccino covid per docenti e personale scolastico: 14mila prenotazioni in 10 ore. Più di mille a Latina e provincia - agoralazio : Covid:”Alla provincia di Latina maglia nera per numero di vaccini somministrati” -