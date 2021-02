Musei | National Gallery di Londra si prepara a celebrare i 200 anni con maxi progetto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), 17 feb. – (Adnkronos) – Ladifesteggerà il bicentenario della sua nascita nel 2024 con il più grandedella sua storia: per questo ipotizza di stanziare 25-30 milioni di sterline per restaurare e ristrutturare il museo nell'arco di un quinquennio. Tre saranno gli elementi chiave dell'intervento: migliorare l'atrio dell'ala Sainsbury, creare un nuovo centro di ricerca nel Wilkins Building e migliorare lo spazio esterno ai margini di Trafalgar Square. Lo speciale compleanno sarà festeggiato con una serie di eventi riuniti sotto il nome di 'NG200', che prevede anche l'allestimento di grandi mostre in grado di attirare un vasto pubblico.