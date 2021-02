Francesca Fialdini positiva al covid, come sta oggi la conduttrice? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Francesca Fialdini positiva al covid, la conduttrice ha svelato poche ore fa come sta a distanza di qualche settimana dall’inizio del virus. foto facebookSi torna a parlare della conduttrice di Rai Uno che da questa stagione tv è alla guida di A noi a ruota libera, il programma della Domenica pomeriggio che segue Mara Venier e che sta riscuotendo grande successo. Solo qualche giorno fa aveva fatto sapere di essere risultata positiva al covid e infatti nell’ultima puntata ha condotto la diretta da casa con il supporto di Nek in studio, oggi però con un nuovo post pubblicato da poco sui social ha dato degli aggiornamenti. Prima però di scoprire come sta, è giusto far notare ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)al, laha svelato poche ore fasta a distanza di qualche settimana dall’inizio del virus. foto facebookSi torna a parlare delladi Rai Uno che da questa stagione tv è alla guida di A noi a ruota libera, il programma della Domenica pomeriggio che segue Mara Venier e che sta riscuotendo grande successo. Solo qualche giorno fa aveva fatto sapere di essere risultataale infatti nell’ultima puntata ha condotto la diretta da casa con il supporto di Nek in studio,però con un nuovo post pubblicato da poco sui social ha dato degli aggiornamenti. Prima però di scopriresta, è giusto far notare ...

SickBoy1987 : Francesca Fialdini giornalista intrigante che stimo ogni giorno di più - pennatheboss : RT @AntoDamiano1996: Ammetto di avere una cotta per Francesca Fialdini, anche quando è collegata da casa. La trovo una bella donna, intelli… - zazoomblog : Da noi… a ruota libera: Nek sostituisce Francesca Fialdini ed è un gran successo - #ruota #libera: #sostituisce - MontiFrancy82 : Venezia è la protagonista della terza puntata di “È l’Italia, bellezza!”, condotto da @francifialdini in onda luned… - SMSNEWSOFFICIAL : Venezia è la protagonista della terza puntata di “È l’Italia, bellezza!”, condotto da @francifialdini in onda luned… -