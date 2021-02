Antonio De Marco, il killer di Daniele De Santis ed Eleonora Manta chiederà il rito abbreviato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inizia il processo nei confronti del 21enne accusato del duplice omicidio avvenuto nel settembre scorso a Lecce. I difensori presenteranno alla Corte l'istanza di rito speciale per ragioni ... Leggi su today (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inizia il processo nei confronti del 21enne accusato del duplice omicidio avvenuto nel settembre scorso a Lecce. I difensori presenteranno alla Corte l'istanza dispeciale per ragioni ...

raimovie : Alle 21.10 'Song'e Napule' di Antonio e Marco Manetti con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo B… - Griff_Storm : Marco Antonio Marco Antonio - marco_bal99 : RT @Anpinazionale: Saluti romani in Comune, Decaro: 'È giunto il momento di applicare la Costituzione' Sul nostro periodico, - Today_it : Antonio De Marco, il killer di Daniele De Santis ed Eleonora Manta chiederà il rito abbreviato - marco_saiu : @antonio_bordin Esiste solo un partito unico: il partito delle poltrone! È come una droga per loro. Non riescono a… -