Natura giuridica | ratio e profili di criticità della perdita del biglietto di una scommessa a quota fissa

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il recente intervento del Giudice di Pace di Adrano, nella sentenza qui in esame (n. 47 del 30 novembre 2020), rappresenta un ulteriore tassello (accanto a quello delle scommesse a palinsesto aperto) da inserire nell’acceso dibattito relativo alla rilevanzadel fenomeno del “gioco” e”. Il quadro normativo di riferimento – tanto nazionale quanto euro unitario – a ben vedere non si esprime in termini di disfavore nei confronti del gioco d’azzardo in quanto tale (è dato di comune esperienza l’istituzione di nuovi casinò, la creazione di varie lotterie e concorsi a premi basati prevalentemente sulla sorte, la proliferazione dei punti di accettazione delle scommesse), sempre che esso non sfugga al controllo degli organismi statali e non si esponga alle infiltrazioni criminali (Cass. pen., sez. un., 26 aprile 2004, ...