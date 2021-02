L’UE studia l’exit strategy: aiuti mirati solo a imprese “sostenibili”. Ecco quali (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Europa segue la teoria evolutiva di Darwin, lasciando scomparire le imprese meno efficienti, mentre alimenta quelle con più possibilità di sopravvivenza. Ma chi sarà il Deus ex machina? Chi deciderà quali imprese lasciar fallire e quali sostenere con ulteriori finanziamenti e ristori? Ne ha parlato l’Eurogruppo nella giornata di ieri, dove ha fatto il suo debutto Daniele Franco, nuovo Ministro dell’Economia italiano, un fedelissimo di Mario Draghi, che ha introdotto la “teoria” del salvataggio mirato sostenuta dall’ex presidente della BCE. Scatta la Fase 2: aiuti mirati alle imprese La pandemia di Covid-19 ha provocato uno shock importante ed ha duramente colpito le imprese, soprattutto in alcuni settori, come la ristorazione, il turismo ed i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Europa segue la teoria evolutiva di Darwin, lasciando scomparire lemeno efficienti, mentre alimenta quelle con più possibilità di sopravvivenza. Ma chi sarà il Deus ex machina? Chi decideràlasciar fallire esostenere con ulteriori finanziamenti e ristori? Ne ha parlato l’Eurogruppo nella giornata di ieri, dove ha fatto il suo debutto Daniele Franco, nuovo Ministro dell’Economia italiano, un fedelissimo di Mario Draghi, che ha introdotto la “teoria” del salvataggio mirato sostenuta dall’ex presidente della BCE. Scatta la Fase 2:alleLa pandemia di Covid-19 ha provocato uno shock importante ed ha duramente colpito le, soprattutto in alcuni settori, come la ristorazione, il turismo ed i ...

