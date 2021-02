Le Iene da stasera su Italia 1: tutti i servizi del 16 febbraio2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Si riaccende il martedì di Italia 1 e tornano Le Iene. Prima puntata di questo nuovo anno in onda oggi, 16 febbraio 2021. Si torna in onda con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e con le voci irriverenti de la Gialappa’s Band. Per il momento, visto che su Italia 1 andrà ancora in onda La pupa e il secchione, Le Iene andranno in onda con un solo appuntamento. A partire dalla metà di marzo la trasmissione poi, raddoppia con la puntata del giovedì, che vedrà l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Curiosi di sapere che cosa vedremo nella prima puntata de Le Iene in onda questa sera su Italia 1? Ecco le anticipazioni. Le Iene ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021) Si riaccende il martedì di1 e tornano Le. Prima puntata di questo nuovo anno in onda oggi, 16 febbraio 2021. Si torna in onda con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e con le voci irriverenti de la Gialappa’s Band. Per il momento, visto che su1 andrà ancora in onda La pupa e il secchione, Leandranno in onda con un solo appuntamento. A partire dalla metà di marzo la trasmissione poi, raddoppia con la puntata del giovedì, che vedrà l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Curiosi di sapere che cosa vedremo nella prima puntata de Lein onda questa sera su1? Ecco le anticipazioni. Le...

