Ascolti in rialzo per il ‘Gf Vip 5’ | ecco quanto ha totalizzato la quarantesima puntata del reality!

(Di martedì 16 febbraio 2021) La finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina, e ieri sera è andata in onda ladel reality condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Sono stati molti gli argomenti trattati ieri: dalla forte complicità nata tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, alla proclamazione del terzo finalista, ovvero Tommaso Zorzi, fino ad arrivare all’incontro tra Maria Teresa Ruta, Tommaso e Stefania Orlando, e alle tanto temute nomination che vedono contro questa settimana Giulia Salemi e Samantha De Grenet. Perriguarda invece i dati di ascolto, ieri, ladel reality ha raccolto davanti allo schermo 3.483.000 di spettatori, con uno share pari al 20%, ottenendo quindi un buon risultato rispetto alladi ...

Su Italia1, in rialzo, il programma di Roberto Giacobbo, Freedom - Oltre il confine, che ha interessato 1.143.827 appassionati (5,40%). Su Rete4 il programma di attualità Quarto grado ha interessato