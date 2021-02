“Un angelo che vola via”. Marika, morta a 26 anni dopo aver festeggiato San Valentino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Incidente a San Valentino. Ieri, poco dopo le 20, al km 68 della via Casilina in territorio di Ferentino, all’altezza della località conosciuta come la Curva della Casa Stregata, una ragazza di 26 anni di Ceccano, Marika Donnarumma, è deceduta a causa di un grave incidente stradale proprio in prossimità della curva. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Ferentino e dei colleghi della Compagnia di Anagni, la ragazza che viaggiava da sola a bordo di una Hunday I10 bianca, avrebbe perso il controllo dell’auto uscendo fuori dalla sede stradale. L’auto finita in una cunetta laterale si è ribaltata. Subito gli automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare soccorso e dare l’allarme. Sul posto i carabinieri con piu’ pattuglie, l’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco di Frosinone. Le condizioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Incidente a San. Ieri, pocole 20, al km 68 della via Casilina in territorio di Ferentino, all’altezza della località conosciuta come la Curva della Casa Stregata, una ragazza di 26di Ceccano,Donnarumma, è deceduta a causa di un grave incidente stradale proprio in prossimità della curva. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Ferentino e dei colleghi della Compagnia di Anagni, la ragazza che viaggiava da sola a bordo di una Hunday I10 bianca, avrebbe perso il controllo dell’auto uscendo fuori dalla sede stradale. L’auto finita in una cunetta laterale si è ribaltata. Subito gli automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare soccorso e dare l’allarme. Sul posto i carabinieri con piu’ pattuglie, l’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco di Frosinone. Le condizioni ...

