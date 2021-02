Recovery, e se SuperMario fallisse? Rischio bolla su Btp e Piazza Affari (Di lunedì 15 febbraio 2021) Continua a salire l’indice di Piazza Affari. Mentre scriviamo il Ftse Mib è sopra quota 23.600 punti, un livello superiore a qualsiasi periodo precedente al maggio 2018, eccezion fatta per un mini-rally tra gennaio e febbraio del 2020 che portò sopra quota 25mila punti l’indice milanese. Era un mondo diverso. Se un anno fa sapevamo già che cosa fosse il Coronavirus (anche se ancora non eravamo entrati direttamente in contatto con il Covid), negli anni precedenti non immaginavamo che avremmo dovuto vivere a distanza, con una mascherina a coprire il volto. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 febbraio 2021) Continua a salire l’indice di. Mentre scriviamo il Ftse Mib è sopra quota 23.600 punti, un livello superiore a qualsiasi periodo precedente al maggio 2018, eccezion fatta per un mini-rally tra gennaio e febbraio del 2020 che portò sopra quota 25mila punti l’indice milanese. Era un mondo diverso. Se un anno fa sapevamo già che cosa fosse il Coronavirus (anche se ancora non eravamo entrati direttamente in contatto con il Covid), negli anni precedenti non immaginavamo che avremmo dovuto vivere a distanza, con una mascherina a coprire il volto. Segui sutaliani.it

GermanoZanelli : RT @Affaritaliani: Recovery, e se SuperMario fallisse? Rischio bolla su Btp e Piazza Affari - Affaritaliani : Recovery, e se SuperMario fallisse? Rischio bolla su Btp e Piazza Affari - iltirreno : ??Recovery Fund: l'agenda toscana per il Governo. Ecco le emergenze da affrontare ??Mario Neri - supermario_75 : RT @27_giulia: Ora tutti i giornalisti a fare a pezzi quella spazzatura di Recovery Fund, bene. Ricordo però che 3 settimane fa c’erano cri… - ActIsidoro : @a_padellaro @fattoquotidiano Dopo la conversione di San Paolo sulla via di Damasco, quella di Salvini sulla via di… -