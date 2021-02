La sorella di Icardi | ' Non sento Mauro da anni | vorrei fargli conoscere mia figlia'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) 'checonoscesse la sua nipotina quando nascerà'. Ivanalancia un appello a 'Live - Non è la d'Urso' per cercare un chiarimento con l'ex attaccante dell'Inter . 'Sonoche non ...

matteoduranti10 : Ammazza che infame comunque Icardi con la sorella. #noneladurso - AlexiaM93 : La sorella di Icardi non mi sembra proprio distrutta dal non parlare con il fratello, eh #noneladurso - pinkfloydson : Chi se ne frega di Icardi, Wanda e la sorella di Icardi. Ora abbiamo LUKAKU!!! ?????? #LiveNoneLadUrso #noneladurso - m0rd1cch10 : #noneladurso icardi deve venire a sapere che la sorella è incinta dalla tv? - matte051 : Ma quella è la sorella di Icardi?? Ma è un’altra... #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : sorella Icardi

... glisi accampano in salotto per il compleanno di Francesca - - > Leggi Anche Wanda Nara, brividi parigini! Guardala sul terrazzo in costume a - 6 gradi Ladel bomber argentino è ...Ivanaa Live Non è la D'Urso lancia un appello al fratello Mauro: ' pronta a fare pace con Wanda Nara '. Ladel campione Mauroe star del Grande Fratello in Italia ed Argentina parla del rapporto con il fratello: ' Barbara, tutto continua uguale. Ti ho raccontato della mia storia, della ...Parla Ivana Icardi, sorella del campione Mauro Icardi e star dei reality. Nella stessa puntata. Covid- Perché ci dicono tutto e il contrario di tutto?A Live-Non è la d’Urso, Ivana Icardi annuncia di essere incinta e fa un appello al fratello Mauro Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi, ha spesso parlato in televisione del rapporto confl ...