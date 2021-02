Coronavirus: al via portale Lombardia per vaccini over 80, oltre 100mila già in coda (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Tarro a Draghi: Chiudiamo il CTS. Non ne usciamo senza un cambio di strategia

'Se noi pensiamo che ci sono 451 componenti (ride) solamente per consigliare la via sbagliata si resta interdetti. Non nascondiamoci che da noi abbiamo uno dei tassi di mortalità più alti al mondo, ...

Astaldi in orbita: rally senza freni. Che sta succedendo?

...a tutto gas per Astaldi che dopo due sessioni con il segno meno ha ripreso con decisione la via dei ...che beneficia dell'ottimismo legato ai progressi compiuti sul fronte dei vaccini per il coronavirus ...

Coronavirus oggi. Biden convoca G7 virtuale sulla pandemia. Vaccino J&J modificato in Sudafrica, ... Il Sole 24 ORE Coronavirus: vaccinazioni, on line la piattaforma per il personale scolastico

Abruzzo – È attiva la piattaforma telematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 per il personale scolastico ... breve sarà attivo anche l’accesso ...

Lockdown totale, il virologo Pregliasco dice no

Milano, 15 febbraio 2021 - Italia in lockdown come suggerito da Walter Ricciardi? Il virologo dell'università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco dice no. "Da un punto di vista scientifico - aff ...

