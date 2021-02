Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 22^ giornata

Julek89526303 : RT @ilRomanistaweb: ???? La classifica dei marcatori francesi della storia della Roma 17 Veretout 16 Candela 15 Mexes 12 Menez 8 Giuly 3 Dig… - Youzar33 : RT @ilRomanistaweb: ???? La classifica dei marcatori francesi della storia della Roma 17 Veretout 16 Candela 15 Mexes 12 Menez 8 Giuly 3 Dig… - fegato82 : RT @ilRomanistaweb: ???? La classifica dei marcatori francesi della storia della Roma 17 Veretout 16 Candela 15 Mexes 12 Menez 8 Giuly 3 Dig… - bobdvc : RT @ilRomanistaweb: ???? La classifica dei marcatori francesi della storia della Roma 17 Veretout 16 Candela 15 Mexes 12 Menez 8 Giuly 3 Dig… - Monsieur_Mehdi : RT @ilRomanistaweb: ???? La classifica dei marcatori francesi della storia della Roma 17 Veretout 16 Candela 15 Mexes 12 Menez 8 Giuly 3 Dig… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori

TUTTO mercato WEB

L'Arezzo resta al secondo posto indietro la capolista Bologna. IL TABELLINO ACF Arezzo -... Giacomo Goretti (Valdarno): 2 Ceccarelli, 49 Lulli, 67 OrlandiL'Inter arriva al derby in testa alladel campionato, Lukaku a quella dei(16 gol, come Ronaldo, 2 più di Ibra). Lazio battuta nettamente e con merito (3 - 1), sorpasso sul Milan e più 8 sulla Juventus: proprio il ...Si gioca nel weekend la 22^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare. CLICCA QUI per vedere la classifica.Lunedì ore 20.45Verona-Parma 2-1: 13' aut. Grassi, 62' Barak ...Rete storica quella del centrocampista ceco nel secondo tempo della gara contro il Parma Millesimo gol nella storia dell’Hellas Verona in Serie A. Lo ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’ ...