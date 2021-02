Bollettino, lieve risalita dei ricoveri e 258 morti. Ma l'Iss vuole rinchiuderci in casa: "Subito misure più forti", puzza di lockdown (Di lunedì 15 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua ad essere sotto controllo, con tanto di un lento ma costante miglioramento. A preoccupare però non è lo stato attuale dell'epidemia, ma come potrebbe mutare nelle prossime settimane a causa delle varianti del Covid, su tutte quella inglese che è molto più contagiosa ed è già stata riscontrata in un caso su cinque in Italia. Segno che proprio a causa di tale mutazione potremmo ritrovarci ad affrontare una nuova ondata: in Europa l'allerta è massima, quindi il nuovo governo pensa a una stretta preventiva che però è difficilmente spiegabile agli italiani alla luce dei numeri attuali. Il Bollettino di lunedì 15 febbraio dà conto di 7.351 contagiati, 11.771 guariti e 258 morti su 179.278 tamponi analizzati, con un tasso di positività che è sceso al 4,1 per cento (-1,3 rispetto a ieri). Per quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua ad essere sotto controllo, con tanto di un lento ma costante miglioramento. A preoccupare però non è lo stato attuale dell'epidemia, ma come potrebbe mutare nelle prossime settimane a causa delle varianti del Covid, su tutte quella inglese che è molto più contagiosa ed è già stata riscontrata in un caso su cinque in Italia. Segno che proprio a causa di tale mutazione potremmo ritrovarci ad affrontare una nuova ondata: in Europa l'allerta è massima, quindi il nuovo governo pensa a una stretta preventiva che però è difficilmente spiegabile agli italiani alla luce dei numeri attuali. Ildi lunedì 15 febbraio dà conto di 7.351 contagiati, 11.771 guariti e 258su 179.278 tamponi analizzati, con un tasso di positività che è sceso al 4,1 per cento (-1,3 rispetto a ieri). Per quanto ...

