Virus a Giugliano | il Covid miete la sua 100esima vittima | è morto Salvatore Sestile

(Di domenica 14 febbraio 2021)in lutto,muore all’età di 73 anni. Una comunità sconvolta per la terribile scomparsa del cugino omonimo presidente delCalcio e della consigliera comunale Caterinada anni gestiva e viveva nella tenuta La Contessa a Varcaturo. La messa per l’addio a, molto noto nella cittadina, si terrà martedì L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

vinierm : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La ripartenza dell'Italia: dal virus al lavoro, le sfide di Draghi [di Marco Bentivogli, Luca Fraioli, Ferdi… - margaux_dmyr : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La ripartenza dell'Italia: dal virus al lavoro, le sfide di Draghi [di Marco Bentivogli, Luca Fraioli, Ferdi… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La ripartenza dell'Italia: dal virus al lavoro, le sfide di Draghi [di Marco Bentivogli, Luca Fraioli, Ferdi… - SerglocSergio : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La ripartenza dell'Italia: dal virus al lavoro, le sfide di Draghi [di Marco Bentivogli, Luca Fraioli, Ferdi… - repubblica : Oggi su Rep: ?? La ripartenza dell'Italia: dal virus al lavoro, le sfide di Draghi [di Marco Bentivogli, Luca Fraiol… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Giugliano

Teleclubitalia

...accusati di essere degli untori - dice Zidane dell'Osservatorio popolare studentesco - ma il...- covid - in - aumento - villaricca - chiude - le - scuole - fino - al - 1 - marzo - a -- ...A Pianura e Soccavo hanno ildue bambini delle elementari e due studenti di scuola secondaria ... Aprotocollata richiesta per la Dad per la Nel distretto dei quartieri Stella, San Carlo ...CASAL DI PRINCIPE/REGIONALE – E’ deceduto questa mattina al Covid Hospital di Maddaloni Salvatore Sestile, 74enne noto ristoratore e patron della tenuta La Contessa di Varcaturo. L’uomo, di Giugliano ...Scuole e piazze chiuse a Giugliano in Campania, comune di oltre 120mila abitanti in provincia di Napoli. Il sindaco Nicola Pirozzi ha emesso due ordinanze con le quali ha disposto la sospensione delle ...