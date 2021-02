Tanta gente in montagna, il sindaco di Castione: “Siamo contenti, ma usate il buon senso” (Di domenica 14 febbraio 2021) Zona gialla e bel tempo hanno spinto moltissime persone verso le zone di montagna. “Sono giornate con tantissima gente presente sul nostro territorio e ne Siamo contenti – scrive su Facebook il sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati -. Raccomando però di usare il buon senso e mettere in atto tutte le precauzioni a salvaguardia degli altri è di sé stessi. La pandemia – avverte – non è finita”. Mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani sono e restano fondamentali. “E prestare una particolare attenzione se si sale in montagna, anche per una semplice passeggiata – ricorda il primo cittadino -. È inverno, c’ è molta neve e molto ghiaccio, che richiedono l’ attrezzatura necessaria”. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Zona gialla e bel tempo hanno spinto moltissime persone verso le zone di. “Sono giornate con tantissimapresente sul nostro territorio e ne– scrive su Facebook ildidella Presolana, Angelo Migliorati -. Raccomando però di usare ile mettere in atto tutte le precauzioni a salvaguardia degli altri è di sé stessi. La pandemia – avverte – non è finita”. Mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani sono e restano fondamentali. “E prestare una particolare attenzione se si sale in, anche per una semplice passeggiata – ricorda il primo cittadino -. È inverno, c’ è molta neve e molto ghiaccio, che richiedono l’ attrezzatura necessaria”. L'articolo BergamoNews.

