Sassuolo | Djuricic | «Europa? Dobbiamo crederci | mancano tanti punti»

(Di domenica 14 febbraio 2021) Filip, centrocampista del, non abbandona le speranze per la qualificazione inLeague: le sue parole Filipsuona la carica per ila pochi minuti dall’inizio del match contro il Crotone. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.– «Non siamo in perfette condizioni, mamostrare carattere e accorciare le distanze dalle squadre che ci precedono per credere ancora nell’. Ci sonoin palio, se ci crediamo possiamo farcela.provare a raggiungere l’impossibile per avere il reale». Leggi su Calcionews24.com

MCalcioNews : Sassuolo, Djuricic: 'Crediamo nell'Europa, vincendo possiamo farcela' - live21bet : Crotone - Sassuolo (Wina) Djuricic / Di Carmine / Ounas ?? 1,62 Caputo / Berardi ?? 1,50 #TeamParieur ?? - DeporTotalMX : XI SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Cap… - GruppoEsperti : #Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Ounas, Di Carmi… - JuanDonadioPaz : Posible 11 de #Crotone: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Zanellato, Petriccione, P. Pereira; Oun… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Djuricic

Calcio News 24

Filip, centrocampista del, non abbandona le speranze per la qualificazione in Europa League: le sue ...Stroppa(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, M. Lopez,; Caputo. All. De ZerbiFilip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, non abbandona le speranze per la qualificazione in Europa League: le sue parole ...Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Crotone-Sassuolo, match valido per la 22° giornata di Serie A: ecco le scelte definitive di Stroppa e De Zerbi Dopo Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina, ...