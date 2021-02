VIDEO – Matteo Berrettini: “Sono dispiaciuto, speravo che il dolore passasse” (Di sabato 13 febbraio 2021) Matteo Berrettini è approdato agli ottavi di finale degli Australian Open 2021, ma per il tennista romano le notizie non Sono totalmente positive, a causa di un dolore agli addominali che lo ha limitato non poco nel terzo set, chiuso al tie-break contro il russo Karen Khachanov. Ai microfoni di Eurosport Cube, il numero 10 del ranking ATP ha spiegato la propria situazione, descrivendo il dolore che ha provava, e di come abbia dovuto cambiare stile di gioco, specie a servizio, molto più debole del normale. Stringendo i denti, Berrettini si è assicurato un posto tra i migliori sedici dello Slam, e affronterà ora il greco Stefanos Tsitsipas, sesto nella classifica mondiale. Il VIDEO dell’intervista: Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)è approdato agli ottavi di finale degli Australian Open 2021, ma per il tennista romano le notizie nontotalmente positive, a causa di unagli addominali che lo ha limitato non poco nel terzo set, chiuso al tie-break contro il russo Karen Khachanov. Ai microfoni di Eurosport Cube, il numero 10 del ranking ATP ha spiegato la propria situazione, descrivendo ilche ha provava, e di come abbia dovuto cambiare stile di gioco, specie a servizio, molto più debole del normale. Stringendo i denti,si è assicurato un posto tra i migliori sedici dello Slam, e affronterà ora il greco Stefanos Tsitsipas, sesto nella classifica mondiale. Ildell’intervista: Foto: LaPresse

