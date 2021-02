La Cavese cade a Viterbo: a Taurino basta Murilo per il tris (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiViterbo – Terza vittoria consecutiva per la Viterbese. Dopo Turris e Bari i gialloblù portano a casa l’intera posta in palio anche contro la Cavese. Primo tempo con diverse occasioni da ambo le parti. Il primo squillo è dei gialloblù ma Simonelli, da pochi passi, non trova lo specchio della porta. La Cavese risponde al 18? con Natalucci che, dall’interno dell’area di rigore, trova una deviazione in angolo. Quattro minuti più tardi doppia occasione per la formazione di Taurino: Murilo ci prova dai 25 metri ma Kucich respinge, l’azione prosegue e la conclusione ravvicinata di Tounkara viene deviata in corner. Prima dell’intervallo, infine, è la Cavese a premere e a sfiorare il vantaggio con Gerardi che, servito da Calderini, non impatta bene dall’interno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Terza vittoria consecutiva per la Viterbese. Dopo Turris e Bari i gialloblù portano a casa l’intera posta in palio anche contro la. Primo tempo con diverse occasioni da ambo le parti. Il primo squillo è dei gialloblù ma Simonelli, da pochi passi, non trova lo specchio della porta. Larisponde al 18? con Natalucci che, dall’interno dell’area di rigore, trova una deviazione in angolo. Quattro minuti più tardi doppia occasione per la formazione dici prova dai 25 metri ma Kucich respinge, l’azione prosegue e la conclusione ravvicinata di Tounkara viene deviata in corner. Prima dell’intervallo, infine, è laa premere e a sfiorare il vantaggio con Gerardi che, servito da Calderini, non impatta bene dall’interno ...

Viterbo – Terza vittoria consecutiva per la Viterbese. Dopo Turris e Bari i gialloblù portano a casa l’intera posta in palio anche contro la Cavese. Primo tempo con diverse occasioni da ambo le parti.

24ima giornata del Campionato di Serie C, Girone C. Allo Stadio "Rocchi" di Viterbo, la Cavese cade per un gol nella ripresa di Murilo ...

