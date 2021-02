Il governo Draghi ha giurato: si parte tra speranze, delusioni e polemiche (Di sabato 13 febbraio 2021) La nuova avventura è partita e chissà se le grabndi attese saranno all'altezza delle risposte: presidente della Repubblica, del Consiglio e ministri tutti con mascherina durante il giuramento per ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) La nuova avventura è partita e chissà se le grabndi attese saranno all'altezza delle risposte: presidente della Repubblica, del Consiglio e ministri tutti con mascherina durante il giuramento per ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - LucaGue52011811 : RT @Signorasinasce: E comunque lo chiamerei Governo Draghi-Mattarella. Anzi... Mattarella-Draghi - graziafirenze : @gabelmanu Magari se lo merita anche, dopo l’assist al governo draghi ?? -