Conte: “La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire la pagine di storia che vogliamo scrivere” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il post di Conte dopo il giuramento del Governo Draghi: “Ho sempre avvertito l’orgoglio e l’onore di rappresentare l’Italia”. ROMA – Il premier Conte con un post sui social ha voluto salutare gli italiani dopo il giuramento del Governo Draghi: “Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia“. “Gli italiani hanno dimostrato forza e coraggio” L’ormai ex presidente del Consiglio ha ripercorso i suoi anni a Palazzo Chigi: “Sono grato a Voi cittadini per il sostegno e l’affetto, che ho avvertito forti e sinceri in questi due anni e mezzo. Ma vi sono grato anche per le critiche ricevute: mi hanno aiutato a migliorare, rendendo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Il post didopo il giuramento del Governo Draghi: “Ho sempre avvertito l’orgoglio e l’onore di rappresentare l’Italia”. ROMA – Il premiercon un post sui social ha voluto salutare gli italiani dopo il giuramento del Governo Draghi: “Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia“. “Gli italiani hanno dimostrato forza e coraggio” L’ormai ex presidente del Consiglio ha ripercorso i suoi anni a Palazzo Chigi: “Sono grato a Voi cittadini per il sostegno e l’affetto, che ho avvertito forti e sinceri in questi due anni e mezzo. Ma vi sono grato anche per le critiche ricevute: mi hanno aiutato a migliorare, rendendo ...

