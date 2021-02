Bari, 50 enne si accascia al suolo e muore in piazza Diaz, stava mangiando un panino, attoniti i familiari (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella serata di ieri un uomo è morto, colpito da un infarto. L’uomo, un 50 enne del quartiere San Paolo, si era recato in piazza Diaz, sul lungomare di Bari, per mangiare un panino con tutta la sua famiglia comprato da un fast food della zona. L’uomo, all’improvviso, si è accasciato al suolo. I soccorsi sono stati immediati ma l’uomo è morto durante la corsa verso il Policlinico. Leggi su baritalianews (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella serata di ieri un uomo è morto, colpito da un infarto. L’uomo, un 50del quartiere San Paolo, si era recato in, sul lungomare di, per mangiare uncon tutta la sua famiglia comprato da un fast food della zona. L’uomo, all’improvviso, si èto al. I soccorsi sono stati immediati ma l’uomo è morto durante la corsa verso il Policlinico.

