Anticipazioni AMICI | lo svolgimento della puntata di sabato 13 febbraio 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021) La nuovadel talent showdi Maria De Filippi ci aspetta oggi,13, alle 14.10, su Canale 5. C’è un improntante annuncio che riguarda tutti gli allievi, sia di canto che di ballo: Maria De Filippi annuncia che al serale non ci saranno limitazioni di posto, pertanto tutti avranno la possibilità di accedervi. L’unico ostacolo sarà rappresentato dai professori che potranno decidere chi mandare o meno. Inoltre, sempre la De Filippi nel corsodi oggi rende noto che mancano circa quattro settimane all’inizio del serale, il tempo di mandare in onda le restanti puntate di C’è posta per te. La conduttrice non farà soltanto questo annuncio, ma dirà a tutti gli alunni di canto che i loro inediti sono già disponibili su Spotify, piattaforma digitale ...

Ospiti della puntata Rocco Hunt che canterà 'Ti volevo dedicare' e annuncerà il suo nuovo singolo dal titolo 'Che me chiamme a fa' feat ...E' questo quello che si evince dalle anticipazioni di Amici 2021 che oggi pomeriggio lo porteranno sul palco per giocarsi il tutto per tutto dopo il duro stop imposto da Rudy Zerbi poco convinto ...Leonardo Lamacchia racconta ad Amici 2021 il suo passato da ex obeso: "Pesavo 100 kg. Avevo uno scudo addosso. Quei kg ancora in testa".