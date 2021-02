MMA | Nurmagomedov resta campione dei pesi leggeri

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Se stai aspettando che l’UFC metta in palio il suo titolo leggero, continua ad aspettare. Quattro mesi dopo che Khabibha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a seguito della vittoriosa difesa del titolo contro Justin Gaethje all’UFC 254, “The Eagle” è ancora ufficialmentedell’UFC con 155 libbre.ha concluso la carriera dopo aver sottomesso Gaethje al secondo round, finendo con un record di 29-0, e da allora ha affermato che non ha intenzione di combattere di nuovo. Altrettanto convinto del contrario è il presidente UFC Dana White, che ha ripetutamente fatto pressioni affinchécontinuasse la sua carriera di combattente. A seguito di un incontro tra i due ad Abu Dhabi prima dell’UFC 257 il mese scorso, White ha affermato di essere stato informato da ...

... negli Emirati Arabi ormai nuovo mercato in grande crescita nel quale lesi sono ritagliate una ... Khabibha guardato l'incontro da casa come spettatore interessato in cerca di 'stimoli'...Con queste parole Khabibha annunciato il suo ritiro dal mondo delle. Un ultimo match prima di dire addio, il 29° della sua straordinaria carriera nella quale non ha mai conosciuto ...Se stai aspettando che l’UFC metta in palio il suo titolo leggero, continua ad aspettare. Quattro mesi dopo che Khabib Nurmagomedov ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a seguito della vitto ...Javier Mendez (allenatore di Khabib Nurmagomedov all’American Kickboxing Academy) durante un’intervista a “MMA Junkie” si è espresso sul futuro del daghestano, dichiarando che il ritorno di “The Eagle ...