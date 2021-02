lucianonobili : “L’iniziativa di @matteorenzi: ha messo in imbarazzo Salvini e Meloni, ha separato Forza Italia dalla destra estrem… - MoliPietro : M5S diviso: Di Battista guida i dissidenti - saolvatore : RT @anna_mitica: Draghi incaricato Grillini allo sbando Di Battista fuori dal M5S Niente whatsapp di Casalino Giornalisti smarriti o salt… - anna_mitica : Draghi incaricato Grillini allo sbando Di Battista fuori dal M5S Niente whatsapp di Casalino Giornalisti smarriti… - MPenikas : @claudio301065 @SHIN_Fafnhir Esatto! Intanto gli ISCRITTI TUTTI, dal primo degli eletti all'ultimo arrivato, sono c… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S diviso

Il Fatto Quotidiano

La docente in questione è Ida Carmina , che è anche il sindaco () del comune. Il filmato ha ... Il filmato, un video amatoriale ripreso da uno degli studenti con lo smartphone, haPorto ...Ieri la piattaforma Rousseau ha consegnato un(60 vs 40% i risultati digli iscritti 5Stelle) sul sostegno al Governo Draghi anche se la maggioranza alla fine ha seguito l'indicazione di ...La nostra intervista al segretario della Lega Matteo Salvini: “Non mi interessa il consenso, ora la priorità è la soluzione di problemi, ...In particolare, a far discutere sono la mascherina abbassata e la vicinanza con la studentessa in piena pandemia ...